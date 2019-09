Aerospazio: Leonardo a Mspo 2019, nuove opportunità in Polonia (2)

- Leonardo espone al suo stand (padiglione E-stand 23) anche l’elicottero AW101, selezionato lo scorso aprile dalla marina polacca per eseguire missioni di contrasto alle minacce sottomarine e di ricerca e soccorso. Pzl-Swidnik ha un ruolo significativo nella produzione di tutti gli AW101 ordinati nel mondo ed è responsabile, come prime contractor, della consegna degli elicotteri alla Polonia entro il 2022. Leonardo continua a lavorare sull'AW249, l'unico nuovo elicottero da combattimento attualmente in progettazione, per soddisfare un requisito delle forze armate polacche. Leonardo e Pgz hanno firmato una lettera di intenti per la futura collaborazione industriale su questo programma che può offrire all’industria polacca un’occasione unica di partecipare allo sviluppo di un nuovo elicottero e alle opportunità di export. (segue) (Vap)