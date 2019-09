Aerospazio: Leonardo a Mspo 2019, nuove opportunità in Polonia (3)

- L’SW-4 Solo è l’esempio di come Leonardo valorizzi le capacità di Pzl-Swidnik nella tecnologia senza pilota. Dotato di avanzati sistemi e sensori prodotti da Leonardo, il Solo sarà coinvolto in due dimostrazioni navali, previste per novembre 2019 nel Mar Mediterraneo e per agosto 2020 nel Mar Baltico nell'ambito del programma OCEAN2020. Durante la prima demo, saranno impiegati anche i radar e sistemi di comando e controllo Leonardo che si trovano a bordo delle fregate FREMM della Marina Militare Italiana. L'elicottero partecipa anche al progetto HELIMARIS, realizzato da Pzl-Swidnik, in collaborazione con centri di ricerca e sviluppo e università polacche, con l’obiettivo di impiegare un elicottero a pilotaggio remoto per missioni marittime. (segue) (Vap)