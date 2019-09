Aerospazio: Leonardo a Mspo 2019, nuove opportunità in Polonia (4)

- Leonardo presenterà alla forza aerea polacca anche l'Eurofighter Typhoon, uno dei caccia multiruolo più avanzati al mondo. Leonardo è il leader della campagna per l’offerta del velivolo in Polonia. Il consorzio Eurofighter ha dimostrato di essere un driver tecnologico per l'industria aerospaziale europea con nove clienti e 623 aerei ordinati e offre enormi opportunità di partecipazione industriale. Durante Mspo, Leonardo fornirà ulteriori aggiornamenti sulla Long Term Evolution, ponte tecnologico per avvicinare l’Eurofighter alla sesta generazione di velivoli. Con l’acquisto di quattro ulteriori unità a fine 2018, la flotta di M-346 polacchi ha raggiunto 16 velivoli totali, otto dei quali già operativi. La flotta dei 16 addestratori avanzati sarà aggiornata allo standard Nato STANAG 4193 Edition 3 IFF entro il 2021. Leonardo promuove anche la variante M346FA, un velivolo multiruolo dotato di radar (il Grifo-346) che rappresenta una soluzione tattica altamente efficace e a costi contenuti, ideale per i moderni scenari operativi. (segue) (Vap)