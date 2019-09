Aerospazio: Leonardo a Mspo 2019, nuove opportunità in Polonia (5)

- In campo spaziale, attraverso le joint venture Thales Alenia Space e Telespazio, Leonardo fornisce al Ministero della Difesa polacco il segmento di terra per la ricezione e l’elaborazione di dati e prodotti della costellazione di satelliti italiani Cosmo-SkyMed. A breve, il programma Cosmo-SkyMed sarà arricchito con il lancio di satelliti di seconda generazione. Leonardo è anche attiva nelle comunicazioni satellitari per impieghi militari e commerciali (Milsatcom): Telespazio ha firmato con il Ministero della Difesa polacco un contratto pluriennale per l'utilizzo dei canali Uhf della famiglia di satelliti italiani per le comunicazioni militari Sicral e fornisce servizi di trasmissione televisiva. Leonardo ha una lunga esperienza nei sistemi di difesa navale e terrestre e collabora con varie aziende e istituzioni polacche sin dal 1995, quando ottenne un contratto per la fornitura di un prototipo di torretta da 60mm successivamente integrata sul veicolo Obrum. Nel 2003 Leonardo ha firmato un contratto Pgz-Rosomak per la produzione in loco su licenza di un totale di 363 unità Hitfist, installate su veicoli di Rosomak e impiegate in missioni di peace-keeping come quelle in Afghanistan. Attualmente Leonardo è impegnata in trattative con le industrie polacche per fornire torrette Hitfist con capacità aggiuntive, ovvero Spike Atgm e Recce. Leonardo ha infine lavorato con l'Aeronautica polacca per l'installazione di tre sistemi Fadr (Fixed Air Defense Radar) e ha fornito il Sistema di sorveglianza costiera automatizzato Zsrn. (segue) (Vap)