Aerospazio: Leonardo a Mspo 2019, nuove opportunità in Polonia (6)

- La presenza industriale di Leonardo in Polonia è legata principalmente a Pzl-Swidnik, costruttore elicotteristico nazionale con oltre 65 anni di attività e più di 7400 unità prodotte per clienti di oltre 40 paesi. Una realtà che ha reso la Polonia una delle poche nazioni dotate di autonome capacità di progettazione, sviluppo, produzione e supporto nel settore. Pzl-Swidnik è un partner fondamentale del ministero della Difesa polacco: sono quasi 160 gli elicotteri attualmente in servizio presso le Forze armate nazionali. Pzl-Swidnik impiega attualmente circa 3000 dipendenti, tra i quali oltre 650 ingegneri, e collabora con circa 800 aziende nazionali. Al fine di consolidare ulteriormente la propria presenza in Polonia e favorire lo sviluppo del business, Leonardo ha costituito Leonardo Poland, con sede a Varsavia e con il compito di presentare e promuovere l’intera gamma di tecnologie e prodotti. (Vap)