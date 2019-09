Puglia: Pisicchio su ddl Bellezza, prossima settimana testo finale in Giunta

- Si è tenuta questa mattina a Bari nella sede dell’assessorato alla Pianificazione Territoriale una delle ultime riunioni del comitato tecnico-scientifico sulla Bellezza, il disegno di legge regionale sulla valorizzazione e tutela del territorio pugliese. Il testo ha recepito le diverse istanze dei territori, raccolte durante l’apposito tour regionale, e dalla prossima settimana seguirà l’iter istituzionale con il primo passaggio in giunta e i successivi nella V Commissione e in Consiglio Regionale. “Sono molto soddisfatto perché siamo davvero alle battute finali di un viaggio iniziato mesi fa e che ci ha dimostrato che la Puglia e i pugliesi hanno voglia di riappropriarsi dei propri spazi, dei propri paesaggi eliminando quelle brutture che per troppi anni hanno deturpato il nostro territorio”, ha commentato l’assessore Alfonso Pisicchio. (segue) (Ren)