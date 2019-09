Puglia: Pisicchio su ddl Bellezza, prossima settimana testo finale in Giunta (2)

- “Il ddl sulla Bellezza è in fondo la prima vera legge articolata sulla partecipazione, il modello di condivisione normato per la prima volta in Italia proprio dalla Regione Puglia – ha aggiunto - Stiamo consegnando non una mera legge urbanistica fatta di numeri, equazioni e volumetrie, ma una legge di forte impronta culturale e sociale. Apprezzata anche all’estero: dopo la tappa di Londra nelle scorse ore anche da Marsiglia hanno chiesto informazioni sul nostro lavoro. Un risultato straordinario grazie al prezioso contributo dei professionisti (accademici, artisti, giuristi, ordini professionali, urbanistici) che hanno portato avanti il comitato tecnico-scientifico”. Il testo – in fase di ultimissima stesura e composto da 25 articoli – sarà presentato durante la 83esima edizione della Fiera del Levante con un apposito convegno nel padiglione istituzionale della Regione Puglia. (Ren)