Campania: Ciarambino (M5s), caos e accuse di truffa. Maxiconcorso De Luca già maxiricorso (2)

- "Tra caos organizzativo e pesanti accuse di brogli – ha proseguito Ciarambino - si rivela sempre più una beffa il concorso "elettorale" di Vincenzo De Luca, che nella migliore delle ipotesi produrrà nient'altro che un nuovo esercito di tirocinanti senza alcuna garanzia di assunzione. Un piano lavoro che ha un esclusivo fine elettorale, per finanziare il quale sono state impegnati oltre 100 milioni di fondi Fes”. “Se proprio vuole affrontare la disoccupazione, dopo aver contribuito a incrementarla, De Luca non ostacoli la fase due del reddito di Cittadinanza, cominciando col firmare l'assunzione del 471 navigator fondamentali per trovare lavoro agli attuali percettori del reddito", ha concluso Ciarambino. (Ren)