El Salvador: agosto mese con record negativo di omicidi da 21 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di agosto si è chiuso con la cifra di 131 omicidi, il numero più basso registrato negli ultimi 21 anni. Lo rende noto la Polizia nazionale civile (Pnc) in un rapporto rilanciato dai media nazionali. La cifra, segnala il quotidiano "El Mundo", è accostabile ai 135 casi di morte violenta censiti nel 2002, ed è inferiore a quelle registrate nei mesi tra il 2012 e il 2013, in epoca di tregua tra le principali bande armate del paese. Ad agosto, si è contata una media di 4,12 omicidi al giorno, in sostanziale calo rispetto ai 7,7 quotidiani battuti a giugno, ultimo mese di gestione dell'ex presidente Salvador Sanchez Ceren. (segue) (Mec)