El Salvador: agosto mese con record negativo di omicidi da 21 anni (3)

- Il bilancio Le cifre ufficiali sulle morti violente sono iniziate a scendere già da prima dell'insediamento di Bukele, avvenuto a giugno. Ad aprile si sono contati 325 omicidi, a maggio 266 e a tutto giugno 231. Luglio è stato il mese in cui la cifra è scesa sotto quota duecento, con 155 casi accertati. Bukele, che fa un intenso uso di Twitter nella sua attività governativa, aveva il 4 e il 22 agosto rivendicato il bilancio di "zero morti" ammazzati in una giornata. Prima d'allora, la nazione centroamericana, considerata una delle più violente al mondo, era riuscita a mantenere a zero il bilancio quotidiano degli omicidi solo sette volte in questi vent'anni. Bukele rivendica da giorni gli effetti della sua nuova strategia contro la violenza, centrata sul Piano di controllo territoriale. Una strategia che da una parte promette una magiore stretta sull'attivtà stessa delle azioni e delle organizzazioni criminali e dall'altra punta a promuovere condizioni di sviluppo utili a ridurre i margini per uno sviluppo della criminalità nella società. (segue) (Mec)