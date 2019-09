Energia: Russia, approvata costruzione gasdotto sottomarino nello Jamal

- E' stata approvata in Russia la costruzione di un gasdotto attraverso il Golfo di Ob, nello Jamal, per il trasporto di gas da Novoportovskoye e da altri giacimenti di gas della regione. La Glavgosexpertiza, agenzia federale della Russia per il monitoraggio tecnico, ha emesso un parere positivo sulla documentazione di progetto. Lo ha reso noto un funzionario dell'autorità indipendente, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Regnum". Il gasdotto lungo circa 115 chilometri attraverserà il territorio delle regioni Jamal e Nadym e il Golfo di Ob. Nella sezione sommersa, la profondità massima della condotta sarà di circa 8,5 metri per una lunghezza di circa 58,4 chilometri. L'infrastruttura permetterà il trasporto di 20,5 miliardi di metri cubi di gas l'anno.(Rum)