I fatti del giorno - America latina (3)

- Argentina: governo, via a controllo flusso capitali per frenare caduta del peso - Il governo argentino di Mauricio Macri ha emesso questa domenica un decreto con il quale fissa un limite alle possibilità di acquisto di divisa straniera a persone fisiche ed imprese e con il quale obbliga gli esportatori a liquidare il frutto delle vendite su estero. Obiettivo del decreto, si legge nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è quello di "assicurare", attraverso misure definite come "straordinarie", il "normale funzionamento dell'economia" e creare "un contesto di sostenibilità del debito pubblico". Lo stesso ministro delle Finanze, Hernan Lacunza, ha dichiarato in un'intervista televisiva successiva alla pubblicazione del decreto che "non sono misure tipiche di un paese normale ed è scomodo per noi adottarle, ma se non lo facciamo e la moneta si svaluta ulteriormente le conseguenze saranno peggiori in quanto aumenteranno l'inflazione, la povertà e l'iniquità", ha spiegato Lacunza. (segue) (Res)