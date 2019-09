I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: Lopez Obrador, paese cresce meno ma distribuisce meglio la ricchezza - A fronte di una crescita non sostenuta del prodotto interno lordo, il governo messicano rivendica come priorità nella strategia economica una più equa distribuzione della ricchezza. Lo ha detto il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, presentando il rapporto del suo governo a nove mesi dall'insediamento. "Occorre piano piano disfarsi dell'ossessione tecnocratica di misurare tutto in funzione della sola crescita economica. Consideriamo che l'aspetto fondamentale non sia quantitativo ma sia la distribuzione equa delle entrate e della ricchezza", ha detto Lopez Obrador. "La crescita economica non deve essere intesa come un obiettivo in sé, ma come un mezzo per raggiungere un obiettivo superiore", ha aggiunto. Sul piano dei numeri, pur riconoscendo che le prestazioni dell'economia non sono esaltanti, il presidente ha comunque invitato a non fare allarmismo. "L'economia sta crescendo poco, è vero, ma non c'è recessione e inoltre oggi è meno ingiusta la distribuzione" delle risorse. (segue) (Res)