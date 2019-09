I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: Lopez Obrador, violenza rimane principale sfida ma pacificheremo paese - Il problema della sicurezza in Messico continua ad essere la "principale sfida" del governo, anche se la strada per assicurarla non potrà più passare esclusivamente per l'uso della forza. Lo ha detto il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, presentando il rapporto del suo governo a nove mesi dall'insediamento. "Non abbiamo buoni risultati per quanto riguarda la diminuzione delle percentuali di reati nel paese. Ma io sono un uomo di sfide, di scommesse e sono perseverante. E per questo posso dire che sono sicuro che riusciremo a rasserenare il paese, il Messico si pacificherà. È un impegno", ha detto Lopez Obrador. Il capo dello stato è però tornato a rinnegare le scelte dei suoi predecessori, accusandoli di aver messo al centro delle loro strategie di sicurezza un uso "spregiudicato" delle forze armate e di sicurezza con compiti di polizia interna. "È finita la guerra di sterminio contro la delinquenza organizzata. Lo stato ha smesso di essere il principale violatore dei diritti umani", ha detto "Amlo" rivendicando un approccio basato sulla lotta ai motivi della violenza: povertà e diseguaglianze sociali. (Res)