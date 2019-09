Governo: Sibilia (M5s), lasciamo ad altri dibattito su poltrone, da nostri iscritti indicazione migliore

- Il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, del Movimento cinque, stelle all'uscita dall'incontro di saluto tra i componenti di governo del Movimento cinque stelle a palazzo Chigi, ha affermato: "Abbiamo fatto un gran lavoro insieme in condizioni difficili. Grazie a Luigi Di Maio e a tutta la squadra. Abbiamo lavorato solo nell'interesse degli italiani. Ora - ha aggiunto - lasciamo agli altri i dibattiti sulle poltrone. Spero che il Movimento cinque stelle avrà ancora un ruolo di primo piano per migliorare la qualità della vita degli italiani. Ma questi desideri passano dal voto dei nostri iscritti che sapranno indicarci il meglio". (Com)