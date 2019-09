Mostre: venerdì alla Libreria Sansoviniana di Venezia il vernissage di "Portfolio"

- Si terrà venerdì, dalle 11 alle 13, il vernissage della mostra “Portfolio. Genealogies. Kevin Clarke, Jiny Lan, Bernd Reiter” presso la Libreria Sansoviniana di Venezia, in piazzetta San Marco, in concomitanza con la 58esima esposizione internazionale d’arte La Biennale. Saranno presenti Stefano Campagnolo, direttore della Biblioteca nazionale Marciana, gli artisti e il curatore Manfred Möller. Il titolo della mostra “Genealogies” è stato scelto poiché tutti e tre gli artisti affrontano questo campo concettuale polisemico, pur se in modi molto diversi tra loro. I “Dna portraits” di Kevin Clarke sono basati sull’interpretazione scientifica del termine, infatti l’artista-fotografo combina l’impronta genetica di personalità viventi e/o storiche, costituita da una sequenza di lettere in composizioni grafiche metaforiche. Anche i dipinti di Jiny Lan, eseguiti in tecnica mista su tela, si confrontano con la genealogia in modo affascinante. L’artista nei suoi ritratti “Painter princes”, allo stesso modo, ad esempio, di Jörg Immendorff o Georg Baselitz, affronta il termine “arte” in senso “storico”, cioè procedendo per accumulazione di lavoro in lavoro, costruendo una sequenza completa di piccoli frammenti a completare un qualcosa che assomiglia a un dna. Una posizione a sé stante merita l’installazione di Bernd Reiter: sette banchi da chiesa e 40 monitor “(fintamente) sacri” con cui affronta una genealogia di moralità nella storia del pensiero della Chiesa Cattolica. (Ren)