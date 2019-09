Vercelli: Alberto Angela, laurea honoris causa in filosofia all'Università del Piemonte Orientale

- Martedì 17 settembre Alberto Angela diverrà un alumnus dell’Università del Piemonte Orientale. Il Senato Accademico dell’UPO, su iniziativa del Dipartimento di Studi umanistici e con l’approvazione del MIUR, ha deciso di conferire al celebre conduttore televisivo il titolo di dottore magistrale honoris causa in Filosofia. L’evento si terrà presso il Teatro Civico di Vercelli, situato in Via Monte di Pietà 15, con inizio della cerimonia alle ore 11.00. Nato a Parigi nel 1962, oggi Alberto Angela è certamente il più noto divulgatore scientifico del panorama televisivo nazionale. Paleontologo, giornalista e scrittore di successo, Angela ha saputo ripercorrere, attualizzandola, l’esperienza del papà Piero; trasmissioni come “Passaggio a Nord Ovest”, “Ulisse, Il piacere della scoperta” e la recente serie dedicata alle “Meraviglie” della penisola italiana, hanno esplorato nuove vie per diffondere con sobrietà, ma sfruttando tutte le potenzialità fornite dalle nuove tecnologie applicate alla produzione televisiva della RAI, la conoscenza a beneficio di un pubblico vasto ed eterogeno. (segue) (Rpi)