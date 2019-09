Ucraina: premier, ripresa consultazioni con Mosca su transito gas è prioritaria

- La ripresa delle consultazioni con la Federazione Russa per il transito di gas naturale e i preparativi per l’imminente visita di una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in Ucraina saranno le priorità dell’esecutivo di Kiev nelle prossime settimane. Lo ha dichiarato il primo ministro ucraino, Oleksiy Honcharuk, ricordando che una missione del Fondo arriverà a Kiev a fine settembre per discutere un nuovo programma di cooperazione. “Le consultazioni sul transito di gas e i preparativi per la visita saranno le nostre priorità nelle prossime settimane”, ha detto il premier. (Res)