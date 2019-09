Malawi: presidente Mutharika, risponderemo con la forza a proteste negli aeroporti

- Il governo del Malawi agirà con "la forza necessaria" per impedire "qualsiasi interruzione pianificata" delle attività aeroportuali e lungo le zone di frontiera del paese. Lo ha detto il presidente Peter Mutharika ai partiti di opposizione, che da mesi contestano la sua rielezione alle elezioni presidenziali del maggio scorso. "Non posso accettare che gli aeroporti e i punti di accesso al Malawi siano bloccati dalle proteste", ha detto Mutharika, dicendosi di essere disponibile ad incontrare i gruppi dell'opposizione per mettere fine alle proteste, ma che nessuna violenza sarà tollerata. "Uno stato ha quattro caratteristiche: deve avere un popolo, un territorio, un governo e confini definiti. Una volta che attacchi i confini, stai attaccando il cuore dello stato e a questo si risponderà con la forza", ha detto il capo dello Stato. Ad agosto migliaia di persone sono tornate a protestare contro la rielezione di Mutharika allo scrutinio dello scorso 21 maggio, chiedendo le dimissioni della presidente della Commissione elettorale, Jane Ansah. (segue) (Res)