Governo: Di Stefano (M5s), nessuno scontro, Grillo parla a nuora perché suocera intenda

- Il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, del Movimento cinque stelle ribadendo la richiesta di un ruolo "centrale" per Luigi Di Maio nell'ambito del possibile nuovo esecutivo con il Pd ha aggiunto che "Grillo parla a nuora perché suocera intenda" e sul vertice appena concluso a palazzo Chigi con l'ex squadra di governo pentastellata ha aggiunto: "Abbiamo parlato di programma anche ora, per parlare dei 20 punti. Per noi non c'è questo scontro". (Rin)