Romania: Fmi, necessario consolidamento fiscale durevole e rivalutazione legge su pensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono scattati da ieri in Romania gli aumenti del 15 per cento nel "punteggio pensione", una misura di cui beneficiano cinque milioni di pensionati del sistema pubblico. La nuova legge delle pensioni romene prevede una crescita graduale del punteggio, a partire dal primo settembre 2019 fino al 2022, nonché un nuovo sistema di calcolo di milioni di pensioni già assegnate. La nuova normativa include anche gli anni di studio per il master e il dottorato di ricerca nell'anzianità sul lavoro, con la possibilità di "acquistare" al massimo cinque anni di anzianità. (segue) (Rob)