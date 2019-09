Romania: Fmi, necessario consolidamento fiscale durevole e rivalutazione legge su pensioni (3)

- La pensione minima potrà essere pagata solo dopo un contributo minimo di 15 anni al sistema pensionistico pubblico. Nei giorni scorsi, il Fondo monetario internazionale ha raccomandato alle autorità romene di avviare un processo di consolidamento fiscale durevole, di rivalutare la nuova legge sulle pensioni e migliorare la governance delle compagnie pubbliche. Gli esperti del Fmi sostengono che la nuova legge delle pensioni potrebbe mettere in pericolo la sostenibilità fiscale. Un rapporto del Fmi indica al 4 per cento la crescita dell'economia romena nel 2019 e un rallentamento al 3 per cento a medio termine. Secondo le stime, il deficit di bilancio in Romania sfiorerà il 3,7 per cento del Pil. (Rob)