Serbia: stampa russa, firma accordo con Uee causerà pressioni dall'Ue

- La firma dell'accordo di libero scambio tra la Serbia e l'Unione economica eurasiatica (Uee), annunciata per il mese prossimo, comporterà "pressioni" dell'Ue nei confronti di Belgrado. E' quanto scrive oggi il quotidiano russo "Kommersant". Secondo il quotidiano, "la Serbia difficilmente riuscirà a tenere un piede in due scarpe dopo la firma dell'accordo". "Kommersant" ha ricordato che i ministri degli Esteri dei paesi dell'Ue che hanno partecipato al vertice di Helsinki "hanno invitato in modo diretto la Serbia a rinunciare alla firma dell'accordo" e ha sostenuto che "gli esperti ritengono che la firma dell'accordo significa che la Serbia cerca di costringere l'Ue ad accelerare il processo di integrazione europea di Belgrado". (segue) (Seb)