Serbia: stampa russa, firma accordo con Uee causerà pressioni dall'Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore russo ha osservato che la questione kosovara è di grande importanza per la stabilità della regione, aggiungendo che la Russia è pronta, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a dare il proprio contributo nella ricerca di una soluzione nel quadro del diritto internazionale. Vucic e il diplomatico di Mosca hanno infine ricordato che è attesa per il 25 ottobre la firma del nuovo accordo per il libero scambio fra Serbia e Unione eurasiatica. Tale accordo, hanno confermato i due interlocutori, porterà una nuova qualità alla futura cooperazione, poiché renderà possibile la libertà di movimento di merci, servizi e forza lavoro oltre che l'accesso della Serbia ad un mercato di circa 180 milioni di consumatori. (Seb)