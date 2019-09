Sociale: Frongia, risultati importanti da progetti di pubblica utilità con detenuti

- Nell’ambito dei progetti di pubblica utilità del Comune di Roma che hanno coinvolto i detenuti del carcere di Rebibbia nel ripristino del decoro del verde urbano e di manutenzione stradale, sul fronte della cura del verde al 30 giugno sono state coinvolte 68 persone, mentre sono 12.452 le ore di lavoro donate alla città e sono 20 i detenuti che inizieranno a breve il nuovo corso di formazione. Per quanto riguarda il ripristino delle strade invece sono state dedicate 15 persone, sono 2712 le ore impiegate a favore del bene comune cittadino e sono 30 i detenuti che inizieranno a breve a lavorare dopo aver terminato il corso. A comunicare i dati su Facebook l’assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi di Roma, Daniele Frongia, che in un post scrive che sono stati raggiunti “risultati davvero importanti e davvero incoraggianti che mi vedranno sempre più impegnato per ampliarne il progetto e coinvolgere sempre più detenuti”.(Rer)