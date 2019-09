Sindacati: mercoledì Fim-Fiom-Uilm presentano piattaforma per rinnovo Ccnl

- Mercoledì al termine dei Consigli unitari Fim-Fiom-Uilm, si svolgerà alle 14 presso la Sala Caudini al Centro congressi Frentani in via dei Frentani 4, a Roma, una conferenza stampa per presentare i contenuti dell'ipotesi di piattaforma con cui sarà avviata la discussione sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici in scadenza il 31 dicembre 2019. L'ipotesi di piattaforma, a partire dalla prossima settimana, sarà sottoposta alla consultazione certificata con voto segreto delle lavoratrici e dei lavoratori. Successivamente sarà aperto il confronto negoziale con Federmeccanica e Assistal. Alla conferenza stampa interverranno Marco Bentivogli segretario generale Fim, Francesca Re David segretaria generale Fiom e Rocco Palombella, segretario generale Uilm. (Ren)