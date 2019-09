Difesa: Tofalo, buon lavoro a generale Portolano a guida Comando operativo vertice Interforze

- "Buon lavoro al generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano da oggi ufficialmente alla guida del Comando Operativo di vertice Interforze, il braccio operativo dello Stato Maggiore della Difesa per la pianificazione, il coordinamento e la conduzione di operazioni interforze multinazionali e nazionali", lo scrive il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo in occasione della cerimonia di avvicendamento che si è tenuta oggi. (Com)