Balcani: rappresentante serbo bosniaco Dodik, presidente croata Grabar-Kitarovic ricorre al "revisionismo più nero"

- Le ultime dichiarazioni della presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic, che ha elogiato il contributo croato alla lotta contro i nazisti nella Seconda guerra mondiale, rappresentano "il caso più nero del revisionismo storico". Lo ha detto oggi il rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik in una dichiarazione riportata dal sito di informazione "Vijesti". Dodik ha detto che "tutti i capi degli Stati che ieri si sono riuniti in Polonia per l'anniversario dell'inizio della Seconda guerra mondiale sanno che lo Stato indipendente croato è stato un fantoccio della Germania fascista e che al suo interno sono stati commessi alcuni tra i crimini più atroci contro l serbi, gli ebrei, i rom e gli antifascisti". Dodik ha affermato che "è un dato di fatto storico che i serbi sono stati i portatori del movimento antifascista in Croazia e indipendentemente da quello che dichiara la presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic, i serbi sono stati uno dei popoli che ha dato più vite umane alla lotta contro il nazismo e il fascismo sul territorio dell'ex Jugoslavia e dell'intera Europa". (segue) (Bos)