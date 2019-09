Balcani: rappresentante serbo bosniaco Dodik, presidente croata Grabar-Kitarovic ricorre al "revisionismo più nero" (3)

- Vucic ha poi commentato il fatto che i rappresentanti della Serbia non sono stati invitati a Varsavia per l'anniversario dell'inizio della Seconda guerra mondiale (contrariamente ai rappresentanti della Croazia) affermando che "sono in molti a considerare la Serbia come un alleato russo, motivo per cui dobbiamo essere puniti". La presidente della Croazia Kolinda Grabar Kitarovic ha dichiarato a Varsavia che la Croazia "è il paese che ha dato il contributo più grande alla lotta alleata della Seconda guerra mondiale". (Bos)