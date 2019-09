Croazia: tolta immunità parlamentare all'ex ministro Funzione pubblica Kuscevic

- La Commissione per le immunità del parlamento croato ha tolto oggi l'immunità parlamentare al deputato Lovro Kuscevic, dimessosi recentemente dall'incarico del ministro della Funzione pubblica. Lo ha riferito l'emittente "N1". L'Avvocatura dello Stato della Repubblica croata (Dorh) ha chiesto al parlamento di togliere l'immunità a Kuscevic a causa di indagini sull'abuso di ufficio in cui è coinvolto Kuscevic. Nel corso della discussione in aula, il deputato del Partito social-democratico (Sdp, opposizione) Gordan Maras ha affermato di attendersi "le dimissioni del premier Andrej Plenkovic in caso di una conferma dei capi d'imputazione nei confronti di Kuscevic da parte del giudice", visto che il primo ministro ha difeso nelle ultime settimane l'operato dell'ex ministro.(Zac)