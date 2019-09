Roma: spara contro portone e scappa, paura a Torpignattara

- Attimi di paura questa mattina alle 10:15 in via della Marranella a Torpignattara. Una persona, ancora da identificare, ha esploso tre colpi d’arma da fuoco contro un portone e si è data alla fuga. Sul posto gli agenti della Polizia. Al momento non sono stati segnalati feriti e le indagini sono in corso.(Rer)