Difesa: Kosovo, il Cimic italiano a sostegno della sanità locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso nei giorni scorsi un progetto di Cooperazione civile e militare (Cimic) che ha visto i militari italiani del Regional Command West (RC-W), impegnati nell’ambito della missione in Kosovo denominata Joint Enterprise, effettuare una donazione di apparati elettromedicali e presidi medici presso il centro di medicina familiare del villaggio di etnia serba di Gorazdevac. Secondo quanto riferito in un comunicato, la donazione, nata dalla collaborazione tra l’unità Cimc del RC-W e le istituzioni locali, è stata resa possibile grazie ad una donor italiana, la dottoressa Silvana Paratore, da diversi anni impegnata nel campo del volontariato nella città di Messina ed insignita dell’onorificenza di cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. (segue) (Com)