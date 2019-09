I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Kosovo: commissario Ue Hahn, no a dazi Pristina e ad attività Belgrado contro riconoscimento - Il Kosovo deve ritirare i dazi introdotti a novembre sulle merci di importazione serba, mentre la Serbia deve interrompere le attività politiche mirate ad un ritiro del riconoscimento del Kosovo a livello internazionale: lo ha detto il commissario all'Allargamento europeo, Johannes Hahn, secondo quanto riferisce la stampa serba. Il commissario, che si trova a Helsinki per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri dei Balcani occidentali, ha osservato che un esito positivo del dialogo Belgrado-Pristina è essenziale per la prospettiva europea dell'intera regione. "Una soluzione, ovvero un esito positivo del dialogo fra Serbia e Kosovo è quasi un elemento cruciale per la futura prospettiva europea dell'intera regione", ha detto Hahn. (segue) (Res)