Kosovo: presidente Thaci, genocidio compiuto da serbi non sarà impunito

- Il genocidio compiuto dai serbi in Kosovo non rimarrà impunito. Lo ha detto il presidente kosovaro, Hashim Thaci, durante la cerimonia a Pristina in occasione della Giornata mondiale delle persone scomparse, che in Kosovo si tiene sotto lo slogan “20 anni di attesa, sofferenza e orgoglio”. Lo riferisce l’emittente “Rtk”. “In questa giornata internazionale, chiediamo alle istituzioni internazionali di fare di più per risolvere il destino delle persone scomparse. Non può esserci pace senza rivelare la verità sul loro destino e senza i colpevoli di fronte alla giustizia. Non ci fermeremo fino all'ultima persona scomparsa in Kosovo non verrà ritrovata. Né noi né la comunità internazionale possiamo permettere che il genocidio serbo in Kosovo venga dimenticato o rimanga impunito”, ha affermato il capo dello Stato. Il primo ministro uscente e leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj ha affermato che le persone scomparse restano la "più grande ferita" per il paese. (Kop)