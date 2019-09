Kosovo: presidente Thaci plaude a nomina inviato speciale Usa per i Balcani, passo avanti verso integrazione euro-atlantica (3)

- La nomina di Palmer è stata annunciata ieri dal dipartimento di Stato Usa. "In questo ruolo, Palmer guiderà i nostri sforzi per rafforzare l'impegno diplomatico degli Stati Uniti a sostegno della pace, della stabilità e della prosperità nella regione e si concentrerà sull'integrazione dei paesi dei Balcani occidentali nelle istituzioni occidentali", si legge in un comunicato stampa. Nella sua nuova veste, Palmer visiterà la Slovenia domani per partecipare al Forum strategico di Bled. "Rappresenterà anche gli Stati Uniti alla riunione dei direttori dei Balcani Quint a Bruxelles e parteciperà alle riunioni di Vienna e Podgorica, dal 4 al 10 settembre", ha aggiunto la nota. Palmer ricoprirà due ruoli, continuando a servire come vice assistente del segretario di Stato Usa per gli Affari europei ed euroasiatici. (Kop)