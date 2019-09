Kosovo: candidato premier Ldk, dopo il voto pronti a collaborare con Vetevendosje (2)

- Gli ambasciatori di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti hanno rilasciato nei giorni scorsi una dichiarazione congiunta sulle elezioni parlamentari in Kosovo, in programma il prossimo 6 ottobre, definendole “un'opportunità cruciale” per i cittadini kosovari di decidere quale direzione imprimere al loro paese. “I cittadini del Kosovo meritano la promessa di un futuro pacifico e prospero e l'unico modo per garantire questo futuro è attraverso la volontà del popolo kosovaro espressa in queste elezioni”, si legge nella dichiarazione ripresa dalla stampa kosovara. I paesi del cosiddetto gruppo Quint hanno affermato che in passato il Kosovo ha gestito elezioni credibili, anche se non perfette, e quest'anno è necessario migliorare le prestazioni passate ed evitare manipolazioni e frodi. “Condanniamo ogni pressione sugli elettori, anche attraverso minacce ai posti di lavoro e la promessa di posizioni pubbliche. Condanniamo qualsiasi attacco contro i media, sia attacchi fisici, sia inviti alla violenza, o tentativi di etichettare i media come diffusori di ‘fake news’. Sosteniamo i media indipendenti e la società civile nei loro ruoli per monitorare e fornire supervisione pubblica al processo elettorale”, si legge nel testo. (segue) (Kop)