I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo-Serbia: reazioni di condanna dopo accoltellamento giovane serbo a Mitrovica - Il premier dimissionario del Kosovo Ramush Haradinaj ha condannato l'accoltellamento di un giovane di etnia serba avvenuto ieri nella città di Mitrovica. "Invito le autorità giudiziarie a risolvere il caso il prima possibile in quanto gli autori devono essere puniti. Questi atti sono casi isolati e non metteranno mai in pericolo la pace e la sicurezza nel paese", ha dichiarato Haradinaj. Anche il presidente serbo Aleksandar Vucic ha reagito alla notizia del ferimento del serbo kosovaro a Mitrovica, evidenziando i rischi legati alla riapertura del ponte principale della cittadina del Kosovo settentrionale divisa dal fiume Ibar. "Questa è la ragione per cui ho detto quanto sia pericoloso riaprire il ponte sull'Ibar", ha osservato Vucic per l'emittente "Pink Tv". (segue) (Res)