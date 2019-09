Imprese: Pechino esonera le auto Tesla dalla tassa di acquisto del 10 per cento

- La Cina esonererà i veicoli elettrici della casa automobilistica statunitense Tesla dalla tassa di acquisto del 10 per cento. Lo ha annunciato il ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica cinese (Miit). Secondo un post pubblicato sui social media di Tesla, l'azienda vede la Cina come uno dei suoi mercati più importanti e in crescita e l'esenzione dalla tassa di acquisto del 10 per cento potrebbe ridurre il costo di acquisto di una Tesla fino a 99 mila yuan (13.846 dollari). Sedici varianti - tutti i modelli Tesla venduti nel paese - sono elencati in un documento pubblicato dal Miit sul suo sito Web, compresi i modelli S, X e 3. (segue) (Cip)