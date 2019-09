Imprese: Pechino esonera le auto Tesla dalla tassa di acquisto del 10 per cento (2)

- Lo stabilimento di Tesla a Shanghai sarà la prima fabbrica dell'azienda al di fuori degli Stati Uniti. L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha elogiato pubblicamente la Cina nel pieno delle tensioni con gli Stati Uniti, ringraziando Shanghai e i governi nazionali per il supporto, definendo i leader "molto premurosi" e descrivendo i "sorprendenti" progressi della Cina in materia di energia, trasporti e spazio sostenibili . "È abbastanza chiaro che Tesla è impegnata in Cina, con l'investimento nella mega-fabbrica di Shanghai. Queste relazioni probabilmente hanno aiutato Tesla a esercitare una richiesta di esenzione fiscale", ha affermato l'analista di Roth Capital, Craig Irwin. "China.org" riferisce che la società di consulenza Lmc Automotive stima le vendite di 23.678 veicoli Tesla in Cina nei primi sette mesi di quest'anno, quasi il doppio del numero di auto vendute un anno prima. (segue) (Cip)