Imprese: Pechino esonera le auto Tesla dalla tassa di acquisto del 10 per cento (3)

- Alla fine di luglio Tesla ha dichiarato in un documento che la società è sicura di raggiungere gli obiettivi fiscali stabiliti dalla Cina per la mega-fabbrica di Shanghai. "Riteniamo che anche se la nostra attuale produzione di auto sarà molto inferiore alle aspettative, saremo ancora in grado di soddisfare i nostri obiettivi fiscali e i requisiti di spesa in conto capitale", ha dichiarato la compagnia. In un recente deposito presso la Securities and Exchange Commission, Tesla ha riferito che la società ha accettato di pagare 2,23 miliardi di yuan (324 milioni di dollari) all'anno in tasse alla Cina dal 2023. La società ha promesso che entro quella scadenza le entrate annuali delle vendite della mega fabbrica di Shanghai non saranno inferiori a 75 miliardi di yuan (10,8 miliardi di dollari). (segue) (Cip)