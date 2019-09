Imprese: Pechino esonera le auto Tesla dalla tassa di acquisto del 10 per cento (4)

- Secondo quanto riferito nel documento, se la fabbrica di Shanghai di Tesla non riuscirà a raggiungere l'80 per cento delle entrate fiscali concordate, - ovvero circa 1,78 miliardi di yuan all'anno (258 milioni di dollari) entro il 12 gennaio 2024 - la società accetterà di restituire i terreni della fabbrica. Con l'intensificarsi della concorrenza nel mercato domestico dei veicoli elettrici, Tesla ha accelerato la corsa per costruire il suo impianto di Shanghai, la prima "gigafactory" di Tesla al di fuori degli Usa. Secondo gli ultimi dati forniti dalla casa automobilistica, nella prima metà di quest'anno le vendite di Tesla in Cina hanno raggiunto 1,47 miliardi di dollari, con un incremento del 41,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La Cina è ancora il secondo più grande mercato al mondo di Tesla. (segue) (Cip)