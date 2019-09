Imprese: Pechino esonera le auto Tesla dalla tassa di acquisto del 10 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della compagnia per la Cina, Tao Lin, ha detto che i preparativi per l'avvio dello stabilimento produttivo di Shanghai stanno procedendo più velocemente del previsto. Tao ha anche detto che dopo tre o quattro round di reclutamento, il fulcro del personale della "giga-factory" è stato formato, ma è ancora in espansione. La fabbrica di Tesla potrebbe aprire prima del previsto, secondo una nota diffusa da Morgan Stanley. "Il nostro team cinese è appena tornato da una visita ai fornitori cinesi locali con un nuovo feedback sui progressi di Tesla con la sua mega fabbrica attualmente in costruzione a Shanghai", ha affermato il team di analisti della banca d'investimento in una nota di ricerca. "Se così fosse, Tesla potrebbe essere in grado di far decollare la produzione cinese più velocemente di quanto precedentemente previsto". (segue) (Cip)