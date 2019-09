Imprese: Pechino esonera le auto Tesla dalla tassa di acquisto del 10 per cento (6)

- Ma Chunlei, direttore della Commissione per lo sviluppo e la riforma di Shanghai, ha dichiarato che il modello Tesla 3 prodotta a Shanghai sarà in vendita all'inizio del prossimo anno. L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha dichiarato ad aprile che la fabbrica produrrà più di mille auto alla settimana entro la fine dell'anno. La fabbrica è il più grande progetto di produzione di investimenti esteri a Shanghai. È anche la prima fabbrica di Tesla al di fuori degli Stati Uniti. Tesla ha firmato l'accordo con il governo municipale nel luglio 2018 per la costruzione della fabbrica. Nell'ottobre dell'anno scorso, la società è stata autorizzata a utilizzare un terreno di 864.885 metri quadrati a Lingang per lo stabilimento produttivo, che avrà una capacità produttiva annuale di 500 mila auto elettriche. (Cip)