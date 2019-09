Hong Kong: Pechino condanna interferenze membri Congresso Usa su scontri in atto

- L'Ufficio del commissario del ministero degli Esteri cinese nella regione amministrativa speciale di Hong Kong ha respinto ieri alcune osservazioni di membri del Congresso federale degli Stati Uniti in merito agli scontri anti-governativi nella ex colonia britannica, e ha condannato fermamente la loro interferenza negli affari interni della Cina. "Condanniamo fermamente la palese interferenza dei politici statunitensi negli affari di Hong Kong che sono affari interni della Cina, ignorando i fatti e confondendo il bianco e il nero con un intento malizioso", ha detto un portavoce dell'Ufficio del commissario in una dichiarazione rilasciata nella giornata di ieri. La dichiarazione è giunta in risposta alle recenti osservazioni del presidente della commissione Affari esteri degli Stati Uniti, Eliot Engel, e del deputato Michael McCaul sulle violenze ad Hong Kong. (segue) (Cip)