Hong Kong: Pechino condanna interferenze membri Congresso Usa su scontri in atto (2)

- "Il carattere eclatante degli atti di un numero limitato di sovversivi a Hong Kong è raro nel mondo e la Polizia di Hong Kong non ha avuto altra scelta che usare il minimo livello di forza per mantenere l'ordine sociale e la pace. Non è difficile per una persona imparziale identificare la causa e l'effetto e distinguere tra giusto e sbagliato", ha affermato il portavoce dell'Ufficio. Il funzionario ha accusato alcuni membri del Congresso degli Stati Uniti di piegare le dinamiche degli eventi in favore dei manifestanti violenti. "Quando simili atti violenti si sono verificati negli Stati Uniti, il paese non ha mai esitato a condannare e reprimerli con forza", ha rimarcato il portavoce. (segue) (Cip)