Hong Kong: Pechino condanna interferenze membri Congresso Usa su scontri in atto (4)

- Hong Kong ha vissuto un nuovo fine settimana di proteste anti-democratiche. Nella giornata di ieri, 1° settembre, i manifestanti che scendono in strada dallo scorso giugno hanno disturbato i collegamenti stradali e ferroviari verso l’aeroporto internazionale della città, causando gravi disagi ai viaggiatori, ma non riuscendo a impedire il decollo degli aerei. La linea ferroviaria espressa che collega la città di Hong Kong all’aeroporto è stata interrotta dalle autorità nel primo pomeriggio di ieri, dopo che una delle stazioni è stata vandalizzata da manifestanti a volto coperto. Il traffico sull’autostrada e gli altri collegamenti stradali con l’aeroporto ne ha risentito, costringendo numerosi viaggiatori a percorrere alcuni chilometri a piedi sino all’aeroporto. Centinaia di manifestanti hanno formato barricate agli ingressi dell’aeroporto nel pomeriggio, ma sono stati poi dispersi dalle forze dell’ordine. A dispetto dei disturbi, l’autorità aeroportuale ha riferito che le operazioni di volo si sono svolte regolarmente. Nella giornata di sabato, 31 agosto, scontri tra manifestanti e Polizia sono culminati in almeno 31 feriti e 64 arresti. (segue) (Cip)