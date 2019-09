Cina: Shanghai svela piano triennale per promuovere l'industria dell'Ia

- Shanghai ha pubblicato nel fine settimana appena trascorso un piano d'azione triennale per dare impulso allo sviluppo della sua industria di intelligenza artificiale (Ia). Lo riferisce la stampa cinese. Secondo il piano, presentato alla cerimonia di chiusura della Conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale del 2019, Shanghai sovvenzionerà i principali progetti di Ia con il 30 per cento del loro investimento. L'importo della sovvenzione per ciascun progetto sarà limitato a 20 milioni di yuan (2,8 milioni di dollari). Nella giornata di sabato è stato inoltre istituito un fondo di investimento per l'industria dell'Ia di Shanghai, con una disponibilità iniziale di 10 miliardi di yuan (1,4 miliardi di dollari), per offrire supporto finanziario ai futuri progetti di intelligenza artificiale nella metropoli. Alla cerimonia di chiusura della conferenza sono stati firmati un totale di 33 progetti di intelligenza artificiale, incluso il centro di innovazione Ia di Ibm e il quartier generale per l'innovazione di intelligenza artificiale di Kuang-Chi. Il centro di innovazione 5G di Huawei sarà inoltre allestito nella nuova area di Shanghai Pudong. (segue) (Cip)