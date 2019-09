Cina: consumo di gas naturale manterrà trend di crescita sino al 2050 (2)

- L'industria cinese del gas naturale gode di significative opportunità strategiche, afferma il rapporto. Dal punto di vista internazionale, il gas naturale rappresenta il 23 per cento del consumo energetico mondiale e ha ancora un potenziale di crescita in futuro. Il rapporto aggiunge inoltre che dal punto di vista domestico, la riforma del sistema petrolifero e del gas sta accelerando e un costante sviluppo economico e sociale guiderà la crescita sostenuta della domanda di energia."Aumentare l'uso del gas naturale e promuovere lo sviluppo di gas naturale di alta qualità è una misura strategica e una scelta realistica per la trasformazione e il potenziamento dell'energia della Cina", ha affermato Li Ye, funzionario della Nea. (Cip)