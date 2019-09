Cina: viaggi in treno aumentati del 10,4 per cento tra luglio e agosto

- Un totale di 735 milioni di viaggi in treno sono stati effettuati dal 1° luglio al 31 agosto in Cina, con un aumento del 10,4 per cento su base annua, secondo la China Railway Corporation (Crc). Il 24 agosto, circa 13,69 milioni di passeggeri s sono mossi su rotaia stabilendo un record giornaliero, secondo il Crc. Durante il periodo, i dipartimenti ferroviari hanno assicurato il flusso sicuro e regolare del sistema ferroviario attraverso piani di emergenza lanciati tempestivamente, nonostante le condizioni estreme portate da tifoni, acquazzoni e frane in alcune parti del paese. (Cip)