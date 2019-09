Corea del Nord: Pyongyang nega di aver accumulato capitali tramite attacchi informatici (2)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a mettere in discussione l’opportunità e l’utilità delle esercitazioni congiunte tra le forze armate statunitensi e quelle sudcoreane, giorni dopo la manovra annuale che ha suscitato una dura reazione da parte della Corea del Nord, allontanando ulteriormente il rilancio dei colloqui sulla denuclearizzazione della Penisola. Le esercitazioni combinate conclusesi di recente sono state “inutili” e un “totale spreco di denaro”, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca a margine del summit del G7 in Francia, lo scorso 25 agosto. Trump ha anche dichiarato che i test di missili balistici a corto raggio effettuati dalla Corea del Nord in risposta alla manovra combinata non rappresentano una violazione degli accordi verbali tra il presidente Usa e il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, che riguardano invece i test nucleari e di missili balistici intercontinentali. (segue) (Git)